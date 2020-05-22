Bayern Münih - Eintracht Frankfurt (CANLI İZLE)
Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Bundesliga'da çıktığı son 12 maçta 34 puan toplayan Bayern Münih, Frankfurt engelini de aşarak yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Frankfurt ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta Bayern Münih, çok ağır bir mağlubiyet almış ve 90 dakika Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı bahis ve canlı izle fırsatı Misli.com'da...İlk golü Bayern kaydetti
Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Bayern, topladığı 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Frankfurt ise 28 puanla 13. basamakta bulunuyor. Bundesliga'da çıktığı son 12 maçta 34 puan toplayan Bayern, sahadan 3 puanla ayrılıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. 2019-20 sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım olan Frankfurt ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde..
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan ilk maç Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Hansi Flick'in öğrencileri, rövanşı almak için sahada..
Kadrolar belli oldu!
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Perisic, Müller, Lewandowski
E. Frankfurt: Trapp, Toure, Ilsanker, Hinterreger, N'Dicka, Rode, Fernandes, Gacinovic, Kostic, Costa, Andre Silva
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