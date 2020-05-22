Bayern Münih - Eintracht Frankfurt (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Bayern, topladığı 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Frankfurt ise 28 puanla 13. basamakta bulunuyor. Bundesliga'da çıktığı son 12 maçta 34 puan toplayan Bayern, sahadan 3 puanla ayrılıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. 2019-20 sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım olan Frankfurt ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde..

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan ilk maç Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Hansi Flick'in öğrencileri, rövanşı almak için sahada..

Kadrolar belli oldu!

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Perisic, Müller, Lewandowski

E. Frankfurt: Trapp, Toure, Ilsanker, Hinterreger, N'Dicka, Rode, Fernandes, Gacinovic, Kostic, Costa, Andre Silva



