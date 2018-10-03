Turkish Airlines EuroLeague'deki Alman temsilcisi Bayern Münih, flaş bir transfere imza atarak Derrick Williams'ı kadrosuna kattı.

2011 NBA Draftı'nda Kyrie Irving'in ardından 2. sırada Minnesota Timberwolves tarafından seçilen ve sonrasında 2 sezon takımın formasını giyen Derrick Williams, Timberwolves dışında Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve son olarak da Los Angeles Lakers kadrolarında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde Tianjin Gold Lions forması da giyen Derrick Williams, Bayern ile anlaşarak Avrupa ve EuroLeague'deki ilk deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.