Alman devi Bayern Münih'te yeni teknik direktör Julian Nagelsmann, kadroya bir sağ bek takviyesi istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Bayern Münih'in PSV'nin başarılı oyuncusu Denzel Dumfries ile ilgilendiği belirtildi.

Sky Germany'nin haberine göre Bayern Münih, Hollanda Milli Takımı forması altında şu ana kadar EURO 2020'ye damga vuran 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Dumfries, Hollanda ile EURO 2020'de çıktığı 2 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken 2 maçın da yıldızı seçilmeyi başarmıştı.

Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Dumfries ile Premier Lig ekipleri Leeds United ve West Ham'ın da ilgilendikleri belirtiliyor.