Bayern Münih, Dayot Upamecano transferini açıkladı

Alman devi Bayern Münih, Bundesliga'dan bir önemli transfere daha imza attı. Geçmişten bugüne Bundesliga kariyeriyle öne çıkan birçok ismi kadrosuna katmayı başaran Bayern Münih, Leipzig'in yıldızlarından Dayot Upamecano'yu transfer etti.

Yapılan resmi açıklamada Upamecano'nun 1 Temmuz 2021'de Bayern Münih kadrosuna katılacağı açıklandı. Oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli 5 yıllık bir anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Bayern Münih, transfer adına Leipzig'e oyuncunun serbest kalma maddesindeki 42.5 milyon Euro'luk tutarı ödeyeceği aktarılmakta. 22 yaşındaki Fransız stoper, Ocak 2017'de 10 milyon Euro bonservis karşılığında Salzburg'dan Leipzig'e transfer olmuştu.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Dayot Upamecano'yu kadromuza katabildiğimiz için mutluyuz. Dayot'un önümüzdeki yıllarda kulübümüzün çok önemli bir parçası olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.