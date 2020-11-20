Bayern Münih - CSKA Moskova maç sonucu: 81-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde sezona çok iyi başlayan Alman ekibi Bayern Münih, Rusya temsilcilerinden CSKA Moskova'yı konuk etti. Güçlü CSKA, deplasmanda karşılaştığı rakibini 89-81'lik skorla geçmeyi başardı.

CSKA Moskova, 10. maçında 7. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 10. maçında 3. kez mağlup oldu ve iki takımın dereceleri eşitlendi.

CSKA Moskova'da Mike James 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Darrun Hilliard 14, Will Clyburn 13 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'in en skorer ismi ise 19 sayıyla Wade Baldvin IV olurken Jalen Reynolds da 18 sayı, 8 ribaunt ile maçı tamamladı.