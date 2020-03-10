Bayern Münih-Chelsea maçı da seyircisiz oynanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelerden biri olan Bayern Münih-Chelsea karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı açıklandı. 18 Mart 2020 tarihinde Allianz Arena'da oynanacak maça seyirci alınmayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih deplasmanda 3-0 kazanmıştı.Bu hafta PSG-B.Dortmund, Atalanta-Valencia ve Barcelona-Napoli maçlarının da seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.