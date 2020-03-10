Bayern Münih-Chelsea maçı da seyircisiz oynanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadeleler seyircisiz oynanacak. PSG-Dortmund, Atalanta-Valencia, Barcelona-Napoli karşılaşmalarının ardından Bayern Münih-Chelsea maçının da koronavirüsü nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

10 Mart 2020, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Bayern Münih-Chelsea maçı da seyircisiz oynanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelerden biri olan Bayern Münih-Chelsea karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı açıklandı. 18 Mart 2020 tarihinde Allianz Arena'da oynanacak maça seyirci alınmayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih deplasmanda 3-0 kazanmıştı.Bu hafta PSG-B.Dortmund, Atalanta-Valencia ve Barcelona-Napoli maçlarının da seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

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