Bayern Münih - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-2

Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan Bayern Münih, Avrupa'da bu sezona damgasını vuran takım oldu. Hansi Flick yönetiminde müthiş işlere imza atan Bavyera temsilcisi Almanya Süper Kupası'nda ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

İLK GOL 18'DE GELDİ

Maçın 18. dakikasında Aphonso Davies ile atak başladı. Tomas Müller orta alanda topu aldı ve sağ kanada koşu yapan Lewandoski'ye gönderdi. Lewa penaltı noktası üzerinde bulunan Tolisso'ya yerden pasını gönderdi. Boş pozisyonda olan Tolisso gelişine şutunu attı ve Marwin Hitz'i mağlup etmeyi başardı.

Dakika 24'ü gösterdiğinde Bayern Münih'te kaleci Neuer hatalı bir pas attı. Ceza sahası çevresinde 4 Dortmundlu oyuncu bulunuyordu. Son olarak Marco Reus topla buluştu, rakibini geçti şutunu attı ancak Neuer gole izin vermedi.

ATAMAYANA ATARLAR

32.dakikada sol kanattan Aphonso Davies arka direğe ortasını gönderdi. Thomas Müller iyi yükselerek kafasını vurdu ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

DORTMUND DEVREYİ UMUTLU KAPATTI

39'da Bayern Münih, çıkarken top kaybı yaptı. Tek paslarla ceza sahasına giren Dortmund'da son topla buluşan isim Julian Brandt oldu. Brandt sert ve düzgün bir vuruşla Neuer'i avlayarak durumu 2-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

GOLCÜ SAHNEYE ÇIKTI

Maçın ikinci yarısı başladı. İkinci yarıya Borussia Dortmund hızlı başladı. Dakika 55'i gösterdiğinde Bayern yine çıkarken topu kaptırdı. Akanji savunma arkasına koşu yapan Haaland'a yerden pasını attı. Haaland kaleci Neuer'le karşı karşıya kaldı, şutunu attı ve eşitliği getiren golü kaydetti: 2-2

İLGİNÇ GOL VE GELEN 5. KUPA

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Borussia Dortmund orta alanda topu kaptırdı. Kimmich topu kapan isim oldu. Hemen sağ alandan ceza sahasına doğru koşu yapan Lewandowski'ye pasını attı. Lewa içeriye bindirme yapan Kimmich'e yerden pasını attı. 25 yaşındaki futbolcu rakibine rağmen şutunu attı ancak top kaleci Hitz'den geri döndü. Alman futbolcu yerdeyken bir kez daha dokunarak ilginç bir şekilde golü attı ve Bayern Münih'i 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek Almanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Bu kupa aynı zamanda Bavyeralılar'ın 2019-2020 sezonundaki 5. kupası oldu.

BAYERN MUNIH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Hitz; Hummels, Emre Can, Akanji; Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack; Brandt, Reus; Haaland

Borussia Dortmund: Neuer; Pavard, Süle, Martinez, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Coman, Müller, Davies; Lewandowski



