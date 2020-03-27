Bayern Münih Basketbol Takımı oyuncularından örnek davranış

Turkish Airlines EuroLeague'deki Alman temsilcilerinden Bayern Münih'in oyuncuları Danilo Barthel ve Paul Zipser ile takımın genel menajeri Marko Pesic, Muenchner Tafel yardım kuruluşunda ihtiyacı olan insanlara yemek dağıttılar.

Kulüp başkanı Herbert Hainer de sadece yemek dağıtmakla kalmayarak Muenchner Tafel'e 10.000 euroluk bağışta bulundu.

Yaptığı açıklamada da başkan Haiber, "FC Bayern her zaman sosyal yardım faaliyetlerinde yer alıyor. Basketbolcuların Muenchner Tafel'e gideceklerini duyduğumda ben de yardım edeceğimi söyledim. Çünkü bu özel davranışları, özellikle şimdiki corona virüs salgınında harika ve çok önemli" ifadelerini kullandı.