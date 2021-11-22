Bayern Münih, Barcelona'da forma giyen genç yetenek Pedri için iddialara göre kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Bayern Münih Barcelona'nın 18 yaşındaki futbolcusu Pedri'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Alman ekibi, genç futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

Bayern Münih ayrıca Pedri'yi, Barcelona'da kazandığı maaşın 4 katını teklif ederek ikna etmek istiyor.

Pedri'ye oldukça değer veren ve geleceğe yatırım olarak takımda tutmak isteyen Barcelona'nın, ekonomik olarak zor günler geçirmesi sebebiyle, Bayern Münih'ten gelebilecek olası bir teklife nasıl karşılık vereceği merak ediliyor.

Genç futbolcu, gösterdiği başarılı performansla Golden Boy ödülünün sahibi olmayı başardı.

Yakın zaman önce Barcelona ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Pedri'nin sözleşmesinde ise 1 Milyar Euro serbest kalma bedeli bulunuyor.











