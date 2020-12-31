Bayern Münih - Barcelona maç sonucu: 90-77

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih, sahasında İspanya temsilcilerinden Barcelona'yı konuk etti. Bayern, güçlü rakibini 90-77'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bayern Münih, 17. maçında 11. galibiyetini alarak 17. maçında 6. kez mağlup olan Barcelona ile derecesini eşitledi.

Bayern Münih'te Wade Baldwin IV; 29 sayı, 7 asist ile maça damga vururken Paul Zipser 16, Nick Weiler-Babb 14 sayıyla oynadı.

Barcelona'da Alex Abrines, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Rolands Smits 14, Cory Higgins 12 sayıyla maçı tamamladı.