(ÖZET) Bayern Münih - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 79-81

Sezona iddialı giren AX Armani Exchange Milan, Bayern Münih deplasmanında çok zorlanmasına rağmen uzatma sonunda rakibini 81-79 mağlup etti.

03 Ekim 2020, Cumartesi 10:19 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Bayern Münih - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 79-81

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta maçında sezona iddialı transferler ile giren AX Armani Exchange Olimpia Milan, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i uzatma sonunda bitime 9 saniye kala Shavon Shields'ten gelen üçlük ile 81-79 mağlup etti. 

AX Armani Exchange Milan'da Malcolm Delaney; 17 sayı, 8 asist ile öne çıkarken Kyle Hines da 16 sayıyla oynadı. Eski Fenerbahçeli Luigi Datome ise maçı 5 sayıyla tamamladı.

Bayern Münih'te ise Wave Baldwin IV 18 sayıyla maçın en skoreri olurken Jalen Reynolds ve Nihad Dedovic 14'er sayıyla oynadılar. 


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