(ÖZET) Bayern Münih - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 79-81

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta maçında sezona iddialı transferler ile giren AX Armani Exchange Olimpia Milan, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i uzatma sonunda bitime 9 saniye kala Shavon Shields'ten gelen üçlük ile 81-79 mağlup etti.

AX Armani Exchange Milan'da Malcolm Delaney; 17 sayı, 8 asist ile öne çıkarken Kyle Hines da 16 sayıyla oynadı. Eski Fenerbahçeli Luigi Datome ise maçı 5 sayıyla tamamladı.

Bayern Münih'te ise Wave Baldwin IV 18 sayıyla maçın en skoreri olurken Jalen Reynolds ve Nihad Dedovic 14'er sayıyla oynadılar.



