Bayern Münih - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 78-64

Alman ekibi Bayern Münih, Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonunu, sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'ı 78-64 mağlup ederek açtı.

04 Ekim 2019, Cuma 00:52 Son Güncelleme:
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Bayern Münih - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 78-64

Turkish Airlines EuroLeague'de Bayern Münih, 2019-20 sezonundaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. 

Alman ekibi, Ettore Messina'yı takımın başına getirerek sezona iddialı giren Olimpia Milano'yu 78-64 mağlup etti. 

Bayern Münih'te Vladimir Lucic 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nihad Dedovic 16, Maodo Lo 12 sayı üretti. 

AX Armani Exchange Milan'ın 39 yaşındaki Arjantinli yeni transferi Luis Scola 17 sayıyla takımının en skorer olurken Sergio Rodriguez 14, Amedeo Della Valle 10 sayıyla oynadı. 

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