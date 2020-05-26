Bayer Leverkusen - Wolfsburg maç sonucu: 1-4

Almanya Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Bayer Leverkusen, BayArena'da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Wolfsburg'u konuk etti. Maçın ilk yarısında 43. dakikada konuk ekip Wolfsburg, Marin Pongracic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

WOLFSBURG İKİNCİ YARIDA COŞTU

İkinci yarının 64. dakikasında Wolfsburg, Maxi Arnold'un golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra bu kez Renato Steffen sahneye çıktı ve durumu 3-0'a getirdi. Yeşil beyazlılar deplasmanda farkı açmıştı ki 75'te ilk golün sahibi Pongracic'le bir gol daha bularak Bayer Leverkusen'e şaşkına uğrattı. Leverkusen adına tek gol 85. dakikada Julian Baumgartlinger'den geldi: 1-4.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Wolfsburg, deplasmanda farklı bir galibiyet alarak Avrupa Ligi hedefini sürdürdü.

Bayer Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir yara aldı ve hemen altındaki Mönchengladbach ile puanını eşitledi (53 puan).