Bayer Leverkusen - Nice maç sonucu: 6-2

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Bayer Leverkusen, Nice'i ağırladı. 11. dakikada Nadiem Amiri ev sahibini 1-0 öne geçirirken, 16'da Alario Almanlar adına skoru 2-0 yaptı. 31'de Nice'in sezon başı Lyon'dan transfer ettiği 20 yaşındaki forvet Amine Gouiri takımı adına farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 Leverkusen üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 61. dakikada Moussa Diaby Leverkusen adına farkı 2'ye çıkaran golü attı; 3-1. 74'te oyuna giren Karim Bellarabi, 79 ve 83'te 2 gol atarak skoru kısa sürede 5-1'e taşıdı. 87'de Florian Wirtz skoru 6-1 yaptı. 90'da Nice dına golü atan Alexis Claude Maurice ise maçın skorunu belirledi; 6-2.







