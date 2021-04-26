Bayer Leverkusen, Emrehan Gedikli ile sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, gurbetçi futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcuyla 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Forvet bölgesinde oynayan Emrehan, aynı zamanda kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Türk asıllı Alman futbolcu, alt kategorilerde olmak üzere Bundesliga, Avrupa Ligi ve kupa olmak üzere 6 maçta forma giydi.