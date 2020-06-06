Bayer Leverkusen - Bayern Munih maç sonucu: 2 - 4

Bundesliga'da fırtınalar estiren Bayern Münih haftanın en önemli maçında Bayer Leverkusen'i farklı geçti. Bayern maçı farklı kazanırken rekorların ortaya çıktığı bir karşılaşma oldu. Lewandowski bu sezon 43. resmi golünü atıp kariyer rekoru kırarken Thomas Müller 20 asist ile Bundesliga'da bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekorunu egale etti. Hansi Flick ise ilk 20 maçında 64 golle en skorer başlangıcı yapan teknik adam oldu. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 70 yaptı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

İlk golü Bayer Leverkusen attı ama..

Maç hızlı başlayan takım Bayer Leverkusen oldu. Yıldız oyuncu Kai Havertz'in yokluğunda sorumluluk alan Alario, 11.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 27.dakikada Coman, 42.dakikada Goretzka, 45.dakikada ise Gnabry ile golleri buldu ve devreyi 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda 66.dakikada Robert Lewandowski durumu 4-1 yaparken son anlarda genç oyuncu Wirtz attığı golle skoru belirledi: 2-4





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