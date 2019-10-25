Bayburtspor’a yardım kampanyası

TFF 2. Lig takımlarından Bayburt İl Özel İdarespor adına düzenlenecek olan yardım kampanyasının ön görüşme toplantısı yapıldı. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, BTSO Başkanı Süleyman Seyhan, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve kulüp yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı organize edilecek yardım kampanyasının görüşülmesinin ardından sona erdi.

İHA