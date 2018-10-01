Bayburtspor için sponsorluk anlaşmasına imza atıldı

Almanya merkezli Türk firması Anzentrum’la imzalanan forma sponsorluğu anlaşmasına göre Anzentrum firması takımın forma ve otobüs sponsorluğunu üstlendi.

Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Ali Hamza Pehlivan’ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Kulüp Başkanı Ersoy Özbek ile AnZentrum firmasının sahibi Muhammet Karaoğlu ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu katıldı.

Toplantıda Muhammet Karaoğlu ile ve Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Ersoy Özbek hazırlanan sponsorluk anlaşmasına imza attı. Taraflar arasında varılan mutabakata göre AnZentrum Bayburtspor’un 5 yıl boyunca forma ve otobüs sponsorluğunu üstlenecek.

Anlaşmanın Bayburtspor için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Pehlivan, katkı ve destekleri dolayısıyla Karaoğlu’na teşekkür etti.

Karaoğlu ise Vali Pehlivan’a teşekkür ederek Bayburtspor’a gereken desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi. İmza töreninin ardından Vali Pehlivan’a isminin yazılı olduğu 69 numaralı forma hediye edildi.