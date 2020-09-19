Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu Pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır” açıklamasında bulundu.

Bayburt’ta yarın saat 15.00’te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)