Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor: 1-2

22’nci dakikada yeşil beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sonrası top ev sahibe ekibe geçerken, hızlı atakta topla buluşan Sinan, orta alanı tek başına geçerek kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi: 1-0.
45+4’üncü dakikada Bursaspor’dan Yevhen Seleznov ceza sahası içerisinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov skora eşitliği getirdi: 1-1.
İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
70’inci dakikada uzun top sonrası topla buluşan Onur Atasayar ceza sahası içerisine doğru kat ederek, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
90+4’üncü dakikada Bayburt Özel İdare Spor penaltı kazandı. Topun başına geçen Tayyip’in vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarışıyla takımının üst tur vizesi almasını sağladı.
Karşılaşma Bursaspor’un 2-1’lilk üstünlüğü ile sona erdi.
DHA