TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezonda beyaz grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım yer alırken, müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Bayburt Özel İdare Sporun’un rakipleri ise şöyle: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Batman Petrol Spor A.Ş., Bayburt Özel İdare Spor, Bitexen Düzcespor, Bursaspor , Çorum FK, Esenler Erokspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdman Yurdu Spor.