Bayanlar Için Evde Yapılabilecek Spor Hareketleri Neler?

Periyodik olarak düzenli yapıldığı takdirde istenilen kilo oranına gelerek güzel bir görünüm yakalama şansı elde edilebilir. Hatta bu hareketler ile başta göbek kısmı olmak üzere farklı bölgelerdeki yağların erimesine de imkan tanıyabilirsiniz.

Bayanlar Neden Evde Spor Hareketleri Yapmalı?

Spor her insanın hayatı boyunca farklı zaman dilimlerinde yapması gerektiği vazgeçilmez bir parçasıdır. Her açıdan insan yaşamına önemli katkılar sağlayan özellikle bayanlar için spor hareketleri, evde yapılabilecek olanaklarla önemli fırsatlar sunuyor.

- Sağlıklı bir yaşam sürme olanağı verir,

- Belli başlı bazı fiziksel hastalıklardan uzak durma imkanı tanır,

- Özellikle fit bir görünüm yakalama şansı sunar,

- Negatif düşünce yapısını pozitife doğru döndürür,

- Kolay ve sağlıklı şekilde kilo verme imkanı sunar,

- Ürünün değişik noktalarındaki yağların dengeli biçimde erimesine olanak tanır,

Bu gibi daha pek çok farklı sebep için bayanlar evde yapılabilecek spor egzersizlerini ele alabilir.

Bayanlar İçin Evde Yapılabilecek Spor Hareketleri Nedir?

Fazla zorlanmadan ve geniş bir alana ihtiyaç olmadan yapabileceğiniz pek çok farklı spor hareketleri bulunuyor. Diğer bir ismi ile egzersiz olarak da nitelendirilecek bu hareketler, gün içerisinde zamandan kazanç sağlayarak evde kolaylıkla gerçekleştirme fırsatı veriyor. Belirli tekrarlar ve süre içerisinde periyodik olarak yapılacak hareketler, ele alınan diyetle beraber istenilen fit görünüme kavuşma imkanı veriyor. Peki, bayanlar için evde yapılabilecek spor hareketleri nedir? Gelin beraber bazı önemli hareketlere göz atalım.

Plank

Hareket etmeye ihtiyaç olmadan statik şekilde plank hareketini gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken yüz üstü yatarak dirsekleriniz ve parmak uçlarınız üzerinde sabit kalmaktır. Burada önemli olan sırtı düz tutmaktır. Kol, karın ve sırt ile bacak kaslarını çalıştırma imkanı tanıyan bu hareketi yaklaşık 30 saniye kadar sürdürün. Gün içerisinde 2 veya 3 tekrar yeterlidir.

Şınav

Her ne kadar bayanlar için şınav zor görünse de belli bir sayıda yapmak mümkün. Plank hareketinde olduğu gibi parmak uçlarınız üzerinde durarak, bu sefer avuç içlerinizi yere bastırın. Daha sonra aşağı yukarı hareket ederek bacak, kol, göğüs ve belinizi en iyi şekilde çalıştıracak bu hareketi yapabilirsiniz.

Kalça Kaslarını Şekillendirmek İçin Hareket

Yüz üstü pozisyonda durarak avuç içlerinizi yere bastırın. Daha sonra ayaklarınızı kırarak 90 derece açıyla diz kapaklarınızı zemine dayayın. Bundan sonra senkronize olarak sağ eliniz ile sol bacağınızı yukarı doğru düz konumda kaldırın. Aynı hareketi sol el ve sağ ayak için de gerçekleştirin. Sıra ile bu iki hareketi yaparak 8 veya 10 tekrar ile tamamlayın.

Squat

Başta karın bölgesi olmak üzere bacakların farklı kısımları çalıştıran squat, evde yapılabilecek en kolay ve önemli hareketlerden biridir. Ayakta dik bir pozisyonda durarak kollarınızı omuz hizasında yere paralel olarak kaldırın. Daha sonra sandalyeye oturur gibi 90 derece açıya geldiğinizde yeniden doğrulun. Bu hareketi yine 8 veya 10 defa gerçekleştirin. Özellikle göbek bölgesindeki yağları eritmek için önemli hareketlerden biridir.

Kadınlar Evde Hangi Spor Hareketlerini Yapabilir?

Bu gibi daha pek çok farklı hareket evde kolaylıkla yapılabilir.

- Karın kası egzersizi,

- Kasları ve kalça hareketi,

- Bel hareketi,

Bütün bu hareketleri günde 3 veya 4 tekrar ile gerçekleştirebilir; ele alınacak diyeta ile beraber kısa bir zaman içerisinde fit bir vücuda kavuşabilirsiniz.



