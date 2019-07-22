Bayan Sutopu takımından tarihi başarı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Kulübü Derneği bünyesinde 4 yıl önce kurulan Bayan Sutopu U19 takımı, tarihinde ilk defa birinci lige çıktı. Şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşayan kırmızı beyazlılar, Türkiye'nin en iyi 6 takımı arasına adını yazdırdı.

Kurulduğu ilk yıl bölgesel ligde ardından üçüncü lig, sonra eleme grubu ve 2. ligde mücadele eden Antalyaspor Bayan Sutopu U19 takımı, sezonu şampiyon tamamladı. İkinci ligde yer alan 12 takım arasında birinciliği elde eden kırmızı beyazlılar, Türkiye Sutopu Federasyonu, Sutopu 1. Ligi'ne yükseldi. Şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşayan kırmızı beyazlılar, Türkiye'nin en iyi 6 takımı arasına adını yazdırdı. Antalyaspor Bayan Sutopu U19 takımı, tarihinde ilk defa birinci ligde mücadele edecek.

Antalyaspor Bayan Sutopu Takımı Antrenörü Tarkan Saçalır, 4 yıl önce kurulan takımla birinci lige yükselmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Her sporda alt yapıdan yetişen çocukların önemini vurgulayan Saçalır, "Branşın temeli sağlam olursa kaliteli takımlar kurup, başarı elde edilebilir. Şu an 14-15 yaşında antrenman yaptığımız başarılı oyuncumuz var. Bu çocuklarımızın da önemli sporcular olacağına inanıyoruz. Altyapımız sağlam temeller üzerinde. Sutopu bayan takımımız birinci lige yükseldi ve yeni yetişen güçlü bir jenerasyonumuz var. Sporcularımızdan Nazlıcan Uysal milli takımda yer alıyor. Sporcularımızın başarıları artarak devam edecek" diye konuştu.

Saçalır, Antalyaspor Bayan Sutopu U19 takımının birinci ligde kalıcı olup Antalyaspor'u en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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