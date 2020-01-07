BAU eSports, BAU ONLAN 2’yi düzenledi

BAU eSports Class’20 öğrencileri, yılın en uzun gecesinde yılın en uzun eğlencesini Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde düzenledi. BAU ONLAN 2 ile birlikte 200’den fazla üniversite öğrencisi, 12 saat boyunca sınırsız eğlencenin tadına vardı.

BAU ONLAN 2, 8 BAU Öğrenci Kulübünün Katılımıyla Düzenlendi

BAU ONLAN 2, 21 Aralık tarihinde Galata Kulesi’nin yanında birçok tarihi mekanın yakınında olan Bahçeşehir Galata Kampüsü’nde düzenlendi.

Etkinlik, BAU eSports Class’20 öğrencileri için saha çalışması niteliği de taşıyor. BAU’da espor bursu ile öğrenimine devam eden öğrenciler, BAU ONLAN 2’nin her alanında sorumlu kişi olarak görev aldı ve bu sayede etkinlik deneyimi kazandı.

Ayrıca 7 BAU öğrenci kulübü (yaklaşık 100 BAU öğrencisi), BAU eSports ile birlikte BAU ONLAN 2’de görev aldı.

Etkinlikte görev alan BAU öğrenci kulüpleri:

* BAU eSports

* Gastronomi Kulübü

* FRP Kulübü

* Müzik Kulübü

* Yaratıcı İletişimciler Kulübü

* BAU LIFE Kulübü

* Dijital Dönüşüm Kulübü

* AufBAU Kulübü

VR’dan Masa Oyunlarına, Birçok Etkinlik BAU ONLAN 2’deydi

BAU ONLAN 2 kapsamında VR’ın sanal dünyasından, masa oyunlarının taktiksel dünyasına kadar birçok etkinlik düzenlendi. Yemek oyunları ile katılımcılar midelerine ziyafet çekerken, karaokearışmaları ile de içindeki şarkıcıyı herkese gösterme şansı yakaladı.

BAU ONLAN 2 kapsamında düzenlenen etkinlikler

*Geolocation

*VR oyunları

*LAN partisi

*Karaoke

*Gastornomi yarışmaları

*PUB story

*Oryantiring

*Bayrak Kapma oyunu

*Masa oyunları

*FIFA turnuvası

*Pubg Mobile turnuvası

*Canlı Müzik

*Konsol oyunları

BAU, Espor, Oyun ve Yayın Dünyasının Mensupları Yoğun Katılım Gösterdi

Etkinliğe espor, oyun ve yayın dünyasının önemli isimleri katılım gösterdi. Etkinliğe katılım gösteren davetliler B2b alanında network kurma şansı yakalarken, gece boyunca da en uzun eğlencenin tadını çıkardı.

Ünlü yayıncılardan Kemal Can Parlak, Mustafa Emre Yıldız, Zafer Emre Ürük, Oğuzhan Dalgakıran ve birçok influencer BAU ONLAN 2’ye katılım gösterdi. Ayrıca espor dünyasının tanınan takımlarından Bahçeşehir Supermassive ile birlikte birçok espor mensubu etkinliğe katılım gösterdi.

BAU ONLAN 2’ye 300 BAU mensubu ile birlikte espor, oyun ve yayın dünyasından 200 kişi katılım gösterdi. BAU ONLAN 2’de toplam 500 kişi, kesintisiz eğlencenin tadına vardı.