Son dakika haberi: Geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'da kadro dışı kaldıktan sonra Bandırmaspor'a transfer olan ve yıldızını yeniden parlatan Batuhan Karadeniz, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

28 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Tuzlaspor oldu. Bu sezon oynadığı 14 maçta 10 gol atan Batuhan Karadeniz, devre arasından itibaren Tuzlaspor forması giyecek.

Bu imzayla kariyerinde 11. kez takım değiştiren Batuhan Karadeniz'in sözleşme süresi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve Türk futbol tarihine damga vurması beklenen fakat hayal kırıklığı yaratan Batuhan Karadeniz, sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, FC Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor takımlarında oynadı.

Gürses Kılıç yönetimindeki Tuzlaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alıyor. 34 puanı bulunan İstanbul ekibi, Ankara Demirspor ve Bandırmaspor'un ardından 3. sırada bulunuyor.

2 kez A Milli Takım forması giyen Karadeniz, profesyonel kariyerinde toplam 269 maçta 88 gol, 24 asist kaydetti.

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