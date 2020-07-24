TFF 2. Lig Play Off heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalde Sakaryaspor'u eleyen Ankara Demirspor ile Kastamonuspor'u Batuhan Karadeniz'in penaltısıyla avlayan Tuzlaspor, finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Tuzlaspor, finale yükselen takım oldu.

İstanbul ekibine finali getiren golleri 62. ve 64. dakikalarda kazanılan penaltıda hata yapmayan Batuhan Karadeniz kaydetti.

Tuzlaspor, finalde Manisa FK - Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle TFF 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.







