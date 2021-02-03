Adını Beşiktaş ile duyuran Batuhan Karadeniz çok yetenekli olmasına rağmen bu yeteneklerini tam olarak futbol dünyasında gösterememiş oyunculardan biridir. Özellikle futbol açısından gençlik döneminde geleceği parlak oyuncuları arasında gösterilen Batuhan Karadeniz, oldukça yetenekli bir futbolcudur. Kısa sürede adından söz ettiren ve Beşiktaş'ta profesyonel sözleşme imzalayan Batuhan Karadeniz, daha sonra kariyerindeki düşüş nedeniyle farklı takımları geçiş yaptı. Pek çok kişi tarafından da merak edilen Batuhan Karadeniz, hala futbol yaşamına devam ediyor.

Batuhan Karadeniz nereli?

Ailesi Trabzon'da olan Batuhan Karadeniz 24 Nisan 1991 senesinde dünyaya geldi. Aynı zamanda Beşiktaş'ın eski kalecileri arasında yer alan Orhan Karadeniz'in de oğludur. Çok Küçük yaşlarda futbola başlayan Batuhan Karadeniz, gösterdiği başarı ve yetenek ile beraber kısa sürede ilgi topladı. Yaşamı İstanbul'da geçen ve futbola da İstanbul'da başlayan oyuncu, çok küçük yaşlarda profesyonel kariyerine geçiş yaparak umut vadeden oyuncular arasında yer almıştı.

Batuhan Karadeniz kaç yaşında?

24 Nisan 1991 doğumlu olan Batuhan Karadeniz şu an 29 yaşındadır. Futbol kariyerine hala devam eden oyuncu bugüne kadar birçok değişik takımda görev yaptı. Forvet mevkiinde oynaması ile beraber, özellikle yeteneği ve attığı goller üzerinden dikkatleri üzerine toplayan oyunculardan biridir. Özel yaşantısı ve uyum sağlayamaması ile beraber farklı takımlara geçiş yapan Batuhan Karadeniz, yetenekleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şu an 29 yaşında olan oyuncu futbol hayatını sürdürmektedir.

Batuhan Karadeniz hangi takımlarda oynadı?

İlk olarak İçerenköy İdman spor ile futbola başlayan Batuhan Karadeniz, burada İstanbul şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra gösterdiği performans ile çok genç yaşta Beşiktaş'a transfer olan oyuncu, umut vadeden oyuncular arasına girdi. 2007-2008 sezonunda Paf takım ile maça çıkarak özellikle Konyaspor'a attığı 4 gol ile as takıma gözlerini kırptı. Henüz 16 yaşındayken Süper Lig'deki ilk golünü atarak 50 yıllık Türk futbol tarihinde gol atan en genç oyuncu olurken, daha sonra bu rekor Enes Ünal tarafından yeniden kırıldı.

Ertuğrul sağlamın ardından Mustafa Denizli'nin planlarında olmaması nedeniyle daha sonra Eskişehirspor'a kiralandı. Buradaki başarısı ile tekrar Gaziantepspor'a kiralama yöntemiyle giren Batuhan Karadeniz gösterdiği başarı ile Beşiktaş'a döndü. Ancak Mustafa Denizli'nin planlarında yaramaması ile beraber 2 milyon Euro bedelli le Eskişehirspor'a transfer oldu. Çalkantılı futbol hayatı içerisinde Trabzonspor , Elazığspor ve Sivasspor ile beraber Saint Gallen takımlarını da transfer oldu. Son olarak da Tuzlaspor’da gösterdiği performans ile yeniden ismini duyuran Batuhan Karadeniz, TFF 1. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon takımına transfer oldu.

Batuhan Karadeniz 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Batuhan Karadeniz şu an TFF 1. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon’da ter döküyor. Transfer konusunda ise aldığı maaş açısından kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortalama yıllık 750 bin TL gibi bir miktar aldı dile getirilmektedir. Son dönemlerde gösterdiği başarılı performansı ile beraber Hekimoğlu Trabzon takımına transfer olan tecrübeli oyuncu, her geçen yıl üzerine koyarak başarı göstermeye devam ediyor.

Batuhan Karadeniz Milli Takım kariyeri

Batuhan Karadeniz milli takım açısından birçok farklı kategoride görev aldı. Yetenekli oyuncu u-15 ile beraber u-16 ve u-17 milli takımlarında formayı terletti. Ardından 11 Ekim 2008 yılında ilk defa A Milli Takım formasını giydi ve Bosna-Hersek milli takımına karşı mücadele etti. Fakat oyunun 38. dakikasına omuzundan sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. 2009 yılında Avrupa Şampiyonası U-21 maçında çıkan Batuhan Karadeniz, burada önemli bir performans gösterdi.