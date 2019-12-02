TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'da uzatma bölümünde yenilen golle kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken Batuhan Karadeniz fırtınası esmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Batuhan, 14 maçta attığı 11 golle takımını ligde tutmayı başarmıştı. Özellikle ligin son haftasında oynanan Fethiyespor maçında 90+6'da attığı gol, Batuhan'a olan sevginin büyümesini sağlamıştı.

Sezona fırtına gibi başlayan Batuhan, Bandırmaspor'un başarındaki en önemli faktör olarak dikkat çekti. 12 maçta 9 gol atan 28 yaşındaki forvet, takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bandırmaspor'dan yenilmezlik rekoru

Bandırmaspor, bu sezon 15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Geçen sezonun son 2 maçını da kazanan bordo beyazlılar, 17 maçtır yenilmiyor. 1965 yılında kurulan Bandırmaspor böylece 54 yıllık tarihinin en uzun süre yenilmezlik serisine ulaştı.

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