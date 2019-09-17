Batuhan Kara, ilk 11'i zorluyor

Karşıyaka'da, sezon başında altyapıdan profesyonel yapılan isimlerden Batuhan Kara, ilk 11'i zorluyor.

17 Eylül 2019, Salı 18:24 Son Güncelleme:
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Batuhan Kara, ilk 11'i zorluyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan, geçen haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka'da, sezon başında altyapıdan profesyonel yapılan isimlerden Batuhan Kara, ilk 11'i zorluyor. Cumartesi günü Erbaaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte, teknik heyetin, sezon başı kampından beri büyük bir hırsla çalışan Batuhan'ı ilk 11'de değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'la oynanan 2'nci eleme turu maçında 11'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon Büyükçekmece Tepecik ve Kozanspor sınavlarında sonradan oyuna dahil oldu.

DHA

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