NVIDIA önde gelen iki oyun serisinin, yapay zekâ ve gerçek zamanlı ışın izleme özelliğiyle oyunculara son derece etkileyici bir deneyim ve güçlü performans sunan NVIDIA RTX teknolojisini desteklediğini duyurdu.

Metro Exodus Işın İzleme ve DLSS’i lansmanıyla birlikte sunmaya başlıyor

Unutulmaz Metro serisinin üçüncü bölümü olan Metro Exodus, RTX etkin gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini 15 Şubat tarihindeki lansmanıyla birlikte desteklemeye başlıyor. Metro Exodus, ışın izlemeli toplam aydınlatma için NVIDIA RTX, doğal ve gerçekçi bir ışık sağlamak adına ortam aydınlatması kullanıyor. Oyunun NVIDIA DLSS desteği de lansmanla birlikte duyuruluyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme oyun dünyasında uzun yıllardır kutsal bir değer olarak kabul ediliyor. Işın izleme, bir oyunun gerçekliği için her şeyi ifade ışığın nasıl görüneceğini ve hareket edeceğini belirliyor. Daha fazla gerçeklik oyuna daha yüksek bağlılığı ifade ediyor. NVIDIA bu sebeple, efsanevi kıyamet sonrası serisinin merakla beklenen devam bölümü Metro Exodus’a gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini uygulamalarına yardımcı olmak için 4A Games ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Karanlık ve puslu bir dünya var ve 4A Games bunu gösterebilmek için gerçek ışığı istedi.

Işın izleme çok daha fazla gerçekçi ışık sağlıyor ve bu şekilde şirketin ‘yaratıcılık takım çantasına’ yeni araçlar ekliyor. Işın izleme sayesinde bir modun ışığını film yapımcıları veya fotoğrafçıların yıllardır uyguladıkları şekilde kullanabiliyorlar.

Işın izlemenin Metro Exodus’a yaptığı en büyük katkı, oyuna daha derin bir bağlılık yaratan ‘endişe’ seviyesi hissi oluyor. Gerçekçi ışık, zihnimize yerleşmiş ancak daha önceki video oyunlarında hiç bulunmayan hisleri ve duygusal tepkileri tetikleyen kurnaz ışık görselleri kullanıyor. Işın izleme böylece Metro Exodus’u müthiş bir oyundan sinematik kalitede bir deneyime dönüştürüyor.

Diğer bir NVIDIA RTX teknolojisi olan DLSS de (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) görsel kaliteyi devam ettirirken oyun performansını artırmak için derin öğrenmenin gücünü ve yapay zekâyı kullanıyor. DLSS oyuncuların yoğun grafik ayarlarıyla birlikte akıcı bir çerçeve hızı yakalamalarına yardımcı oluyor. Metro Exodus oyuncuları Ultra Preset ve High Ray Tracing ile birlikte, çözünürlük ve GPU’ya bağlı olarak, %30’a kadar performans artışı sağlayabiliyor. NVIDIA bu noktada oyunculardan, derin öğrenme kapsamında gelecekteki yazılım güncellemeleriyle performansı ve görsel kaliteyi kusursuz hale getirmeye devam edebilmek için geribildirim bekliyor.

Battlefield V DLSS ve daha yüksek optimizasyon sunuyor

Battlefield V gerçek zamanlı ışın izlemeli tepkileri destekleyen ilk oyundu ve şimdi de yeni bir performans artışı sağlayan DLSS desteğini duyurdu. Battlefield V oyuncuları DLSS ile birlikte, çözünürlük ve GPU’ya bağlı olarak, %40’a kadar performans artışı elde edebiliyor. Bu güncelleme aynı zamanda ışın izleme için ek birkaç optimizasyonu da içeriyor. Ancak ışın izleme görsel kalitesi veya ayarlarında bir değişiklik olmuyor.

NVIDIA, bu iki önemli yeniliğin duyurulmasının yanında, Battlefield V ve Metro Exodus için bir Game Ready sürücüsünü de duyurdu.



