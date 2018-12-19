Battlefield 5 ölüm süresi değişikliklerini geri çekti

Geniş bir oyuncu kitlesinin çok hızlı öldüğü analizini yapam DICE başlangıçta Battlefield 5’in ölüm süresi değerlerini değiştirmeyi seçti. Bu da teorik olarak yeni doğanların savaş alanında tutunarak daha kolay ilerlemesini sağlayacaktı.

Sorun şu ki, tecrübeli Battlefield 5 oyuncuları mevcut değerleri beğenmişti ve değişikliklerle ölçeğin diğer yöne çok fazla kaydığını hissettiler. Orta mesafeden tüfekle üç atışın yeterli olduğunu savundular. DICE, ilk değerleri koruyan Conquest Core adlı yeni bir oyun listesi oluşturarak tecrübeli oyuncuların endişelerini kabul etmiş görünüyordu. Ancak bu durum Conquest Core’un oyuncu tabanını böldüğü endişesine yol açtı. Geçmişteki Battlefield oyunlarında sorun haline gelen ve premium oyuncuların farklı haritalarda oynadığı bölünmüş bir kitle vardı.

Son olarak, DICE topluluktaki memnuniyetsizlik karşısında, ölüm sürelerine etki eden çarpanların eski haline getirildiğini açıkladı: “Ölüm süresi değişiklikleriyle Battlefield 5 deneyimini geliştirip yeni oyuncular için daha keyifli hale getirip getiremeyeceğimizi görmek ve aynı zamanda tecrübeli Battlefield oyuncularının tercih ettikleri oyun tarzına daha çok ‘temel’ bir deneyim seçeneği sunduğundan emin olmaktı.”

Sunucu tabanlı güncelleme, Conquest Core sistemini kaldıracak ve ek çekirdek sürümler sunmayacak. Riskli dengeleme değişikliklerine rağmen, Battlefield 5 oyuncuları genel olarak memnunlar.

DICE Battlefield 5 oyuncularının endişelerini dinledi ve toplulukla iletişim kurmanın, hataları düzeltmede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.(Psoyun.com)