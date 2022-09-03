Fenerbahçe , santrfor transferinde büyük bir sürpriz yaparak, geçen sezon Beşiktaş ’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi’yi bonservisiyle satın aldı. Nottingham Forest ile anlaşmasına rağmen, Chelsea Kulübü gerekli evrakları yetiştiremediği için transferi gerçekleşmeyen Belçikalı futbolcuyu uzun süredir radarında tutan sarı lacivertli yönetim, hemen devreye girerek renklerine bağladı...

BONSERVİS BEDELİ 3.5 MİLYON EURO

Dün İstanbul’a getirilen Belçikalı santrfor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı. Bonservis için Chelsea’ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Fenerbahçe, 2+1 yıllık sözleşme yaptığı Batshuayi’ye ise yılda 3 milyon Euro verecek. Geçen sezon Beşiktaş’ta 42 resmi maçta forma giyip 14 gol, 5 asist üreterek takımın en golcü ismi olan Batshuayi’nin transferi her ne kadar sürpriz olarak değerlendirilse de, teknik direktör Jorge Jesus ve sarı lacivertli yönetimin sağlam gerekçeleri bulunuyor. Bunları 5 maddede özetlemek mümkün:

EN BÜYÜK AVANTAJI TÜRKİYE’Yİ İYİ TANIMASI

1- Beşiktaş'ta geçirdiği bir sezon Türk futbolunu ve Süper Lig ’i yeterince tanımasını sağladı. Dolayısıyla Fenerbahçe’ye kısa sürede uyum sağlaması bekleniyor.

JESUS’UN iSTEDiĞi TARZDA

2- Jorge Jesus, daha önce çalıştırdığı takımlarda hareketli, top saklayan ve arkadaşlarına duvar olan santrforlarla büyük başarılara imza atmıştı. Benfica’da Oscar Cardozo, Darwin Nunez, Sporting Lizbon’da İslam Slimani, Flamengo’da Gabriel Barbosa (Gabigol) gibi Michy Batsuhayi’nin de Jesus’un elinde parlayacağı ön görülüyor.

ÇOK FAZLA PAS ALACAK

3- Fenerbahçe'de Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Diego Rossi, Emre Mor gibi süratli, ileri çok top taşıyan, çok pas alabileceği forvetlerle oynayacağı için Beşiktaş’taki performansını daha da ileriye taşıması yüksek ihtimal.

PENALTILARDA BAŞARILI

4- İyi top saklayan, bire birde etkili olan ve güçlü fiziğiyle her zaman ayakta kalmayı başaran Batshuayi aynı zamanda penaltı vuruşlarındaki başarısıyla tanınıyor. Belçikalı futbolcu, büyük olasılıkla takımın birinci penaltıcısı olacak.

ŞANSSIZLIĞINI YENEBiLiR

5- Futbolu aklıyla oynayan ve pozisyon bilgisi iyi olan Batshuayi son vuruşlarda başarısız bulunuyordu. Beceriksizlik ya da şanssızlık olarak yorumlanacak bu şanssızlığını yendiği takdirde Fenerbahçe’de 20 golü geçmesi pekalâ mümkün. (Hürriyet)