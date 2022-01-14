Süper Lig 'de Beşiktaş 2 maç aranın ardından Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek 3 puana ulaştı. Maçın ardından golün sahibi Batshuayi, sosyal medyadan isyan etti.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ın kazandığı köşe vuruşu sırasında Belçikalı golcü ile Gaziantep FK savunmacısı Vetrih, birbirleriyle eşleşti. Vetrih'in müdahalesi sonucu yerde kalan Batshuayi hakeme itiraz etse de maç devam etti.

Maçın ardından olayın yaşandığı anı sosyal medya hesabından paylaşan Batshuayi, 'VAR bu pozisyonda hakemi çağırmadı. Sizce doğru karar ne?' ifadesini kullanarak tepkisini belli etti.