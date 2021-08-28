Batshuayi fırtınası! Karagümrük maçında istatistik rekoru kırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'ye Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdi. Brezilyalı oyuncu şık bir gol atarken Batshuayi çok hareketli ve etkili oldu.

Belçikalı oyuncu ilk yarıda 6 şut çekerken bir şutu direkten döndü, iki tanesini kaleci Viviano çıkardı. Batshuayi 11 kez ceza sahasında topla buluşurken Zukanovic'in sarı kart gördüğü pozisyonda da çalımları ile takımını atağa çıkartmaya çalışmıştı.

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Batshuayi sadece ilk yarıda çektiği şutlarla bu sezon en çok şut çeken Beşiktaşlı oyuncu oldu.