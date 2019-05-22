Batman’dan artık basketbolcu fışkıracak!

Basketbol son yıllarda bünyesinden çıkardığı oyuncularla adından söz ettiren Batman, Türk basketbolunun önde gelen isimlerini ‘Basketbol Sohbetleri’ konulu panelde ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Batman İl Temsilcisi Remzi Boztepe’nin ev sahipliğinde Batman Üniversitesi yerleşkesinde ağırlıklı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ve eğitmenlerinin katıldığı, moderatörlüğünü basketbol yazarı Ümit Avcı’nın yaptığı panelde Türk basketbolunun efsane coachu, halen TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Genel Sekreteri Murat Özyer, basketbol yazarları Gökhan Türe ile Gökhan German bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştılar.

BSL’de Banvit forması giyen ve Milli Takım’a kadar yükselen Şehmus Hazer başta olmak üzere, Adatıp Sakarya BŞB.’de forma giyen Kerem Bulat ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü’nün Gençler Ligi’ndeki kadrosunda yer alan Emir Bozyiğit’i vitrine çıkaran Batman, bundan yıllar önce de adını yine Batman doğumlu Ramazan Özkan’ın Diyarbakır Bağlar Kulübü’nde forma giyerken burs alarak NCAA’e gitmesiyle duyurmuştu.

‘PES ETMEK YOK, ÇOK ÇALIŞMAK VAR’

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde konuşan TBF Eğitim Kurulu Başkanı Örs, oyuncu ve antrenör adaylarına tavsiyelerde bulundu. Başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Örs, Eğitim Kurulu olarak Türk antrenörlerin önünü açmak adına getirdikleri kriterlerin faydasını gördüklerini ancak bunun yetmeyeceğini, antrenörlerin de kendini her gün geliştirmek ve uluslar arası standartları kalite olarak da yakalamaları gerektiğini söyledi. Geçmişte Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrolarla hem kulüp hem de milli takımda önemli başarılara imza atan efsane coach, özellikle Türk oyuncuların gelişimi açısından kulüplerin de pozitif ayrımcılık yapması gerektiğinin altını çizdi.

‘ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL VAR’

Eğitim Kurulu Genel Sekreteri Murat Özyer de eğitim seminerleri ve antrenör kursları için Anadolu’yu karış karış gezdiklerini Türkiye çapında kaliteli antrenör sayısının artması için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti, “Hedefimiz, Türk antrenörlerin Avrupa’daki meslektaşlarıyla rekabet edecek düzeyde donanıma sahip olması” dedi.