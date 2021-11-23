18 ilden 54 erkek, 28 kadın olmak üzere toplamda 82 takım 246 sporcunun rekor katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış törenine Batman Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Fatih Ersoy, Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Turnuva Direktörü Fırat Balkiz ve Batman Tenis İl Temsilcisi Mehmet Özer ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: "TENİSİN TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE OYNANABİLİR BİR SPOR OLDUĞUNU SİZ GENÇLERLE GÖSTERDİK."

Şampiyonanın bu sene rekor bir sayıyla gerçekleştiğini söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu imkanları bize sağlayan Sayın Valimize, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ve değerli idarecilere teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak amacımız olan tenisin Türkiye'nin her yerinde oynanabilir bir spor olduğunu siz gençlerle gösterdik. Yaklaşık 10 senedir birlikte büyüttüğümüz bu ligi sizlerle güzelleştirdiğimizi her geçen yıl daha da net görebiliyoruz. Sizin bu heyecanınızı illerimizde valilerimiz, belediye başkanlarımız sahiplenerek enerjimizin kortlara taşınmasını sağlıyorlar" diye konuştu.

Tenisin her yerde, her zaman, herkes tarafından oynanması gerektiğini ve bu sayede dünyanın en iyi sporcusunu yetişebileceği dikkat çeken Durmuş, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle gerçekleşen bu organizasyon tenisin her yerde oynanabilir olduğunu gösterdiğimiz projelerden biri. Artık görebiliyorum ki ilçelerde kaymakamlarımız, illerde valilerimiz her gün tenis kortları yapmak için bizden proje talep ediyorlar. Biz de bu anlamda sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için elimizden gelen her çabayı hiçbir zaman esirgemeden yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerle birlikte bu kortlarda olmanın onurunu gururunu yaşarken bize bu ortamı sağlayan yetkililere tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum" diye konuştu.

HULUSİ ŞAHİN: "BUGÜN BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ GENÇ SPORCULAR İLERDE ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI TURNUVALARDA TEMSİL EDECEK"

Rekor sayıda sporcuyu Batman'da ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, "Bizler bölgesel turnuvaları ilimizde yapmaktan çok mutluyuz. Ama hedefimiz bundan çok daha ötesi. Bunlar bizim için bir kuluçka görevi görüyor. İnşallah biz ulusal ve uluslararası boyutlarda da organizasyonları yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Batman'ın büyük, gelişen, genç bir şehir olduğunu belirten Vali Şahin, böylesine genç bir nüfusun da her türlü spor aktivitesine ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Tenis sporunun Batman'da çok sevildiğine değinen Şahin şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada gördüğümüz genç sporcularımızdan ilerde uluslararası büyük turnuvalarda belki Grand Slamlerde Ay-Yıldızlı bayrağımızı göğsüne takarak başarılar elde edecekler. Bunun için çalışıyoruz. Gençlerimiz de sporun gerektirdiği disiplini, çalışkanlığı adanmışlığı yaparlarsa bu hedefler ulaşılmayacak hedefler değil. Ben bunu başaracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Tekrar tüm sporcularımıza, takımlarımıza başarılar diliyor misafirlerimize hoş geldiniz diyor hepinize saygılar sunuyorum."

Şampiyonada kupalar sahiplerini 28 Kasım'da gerçekleşecek final mücadeleleri ile bulacak.

DHA