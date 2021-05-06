Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı

Batman/Fortnite: Sıfır Noktası 1. Sayı, 20 Nisan 2021’de hem kitapçılarda hem de (yalnızca Amerika için) dijital olarak DC Universe Infinite’te. 1. Sayı; Kuzey Amerika, Almanya, İtalya, Meksika, Brezilya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti’nde aynı gün çıkıyor. Japonya, Kore ve Fransa için de bu sonbaharda çıkması planlanıyor. Diğer sayılar da ayda iki kere olmak üzere Mayıs (4 Mayıs/18 Mayıs) ve Haziran’da (1 Haziran/15 Haziran) gelecek. 6 parçalık seri, 6 Temmuz’da heyecan verici bir finalle son bulacak.

Batman/Fortnite: Sıfır Noktası‘nın her basılı sayısı, yeni Rebirth Harley Quinn kıyafeti ile başlayarak çizgi romandaki olaylardan esinlenmiş DC temalı Fortnite dijital içerikler için kullanılabilir bir kod içerecek. Ek bir ödül olarak, altı çizgi roman sayısındaki toplam altı kodu kullanan oyuncular yeni Zırhlı Batman Sıfır kıyafetini kapacak!

Basılı bir sayıya erişemiyor ve ABD’de yaşamıyor musunuz? Sizi de düşündük. 1. Sayı’nın Rebirth Harley Quinn kıyafeti hariç tüm içerikler, her bir çizgi romanın çıktığı tarihte içerik mağazasında da mevcut olacak. Bu kıyafet önce çizgi romanın bir parçası şeklinde özel olarak satışa sunulacak ancak Haziran 2021’de içerik mağazasında da satılacak.

NOT: DC UNIVERSE INFINITE (yalnızca ABD için) ücretli aboneleri bu bonus dijital kodlarla Batman/Fortnite: Sıfır Noktası dijital sayılarına erişebilecek. Kodlar DC UNIVERSE INFINITE ücretsiz deneme döneminde kullanılamayacak.

Batman/Fortnite: Sıfır Noktası‘nın her sayısında, DC yayıncısı ve Baş Kreatif Direktör Jim Lee’den Batman, Snake Eyes’a Karşı’nın da yer aldığı 3. Sayı kapak varyantı da dahil olmak üzere efsanevi sanatçıların cesur ve dinamik ana kapakları ve kapak varyantları da yer alacak. Sanatçı Mikel Janin’in inanılmaz ana kapaklarına ek olarak, Arthur Adams ve Sabine Rich, Dan Mora (Detective Comics) ve Amanda Conner (Harley Quinn, Harley Quinn ve Yırtıcı Kuşlar) dahil olmak üzere çizgi romanların en yetenekli sanatçılarından bazıları da altı bölümlük seri için kapak varyantları sunuyor olacak.

Fortnite kozmetik içerikleri içerik mağazasında da mevcut olacak. Rebirth Harley Quinn ise 20 Nisan’da, içinde bonus kod bulunan çizgi romanla birlikte mevcut olacak. Ancak içerik mağazasına bu yazın sonlarına doğru gelecek. Diğer tüm Batman/Fortnite: Sıfır Noktası kozmetikleri, içinde bonus kod bulunan çizgi romanın çıkışıyla aynı günde içerik mağazasına gelecek.

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