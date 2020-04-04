BATE Borisov - Rukh Brest (CANLI İZLE)
Corona virüsü Belarus futbolunu vurmadı. Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söylemişti. 3. hafta maçında BATE Borisov,evinde Rukh Brest'i konuk ediyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler google aramalarına başladı: BATE Borisov - Rukh Brest maçı canlı izle, BATE Borisov - Rukh Brest canlı yayın. Maçın canlı takibi haberimizde.
Belarus Premier Lig'in 3. haftasında BATE Borisov, Rukh Brest'i konuk ediyor. Geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet alan ve puansız durumda bulunan BATE, ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. 1 galibiyet 1 beraberlikle 3. sırada bulunan Rukh Brest ise rakibini deplasmanda avlamanın peşinde.
BATE Borisov - Rukh Brest (CANLI BAHİS İÇİN TIKLAYIN)
Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söylemişti. ABD’nin spor kanallarından ESPN’e açıklamada bulunan Zhardetski, salgınla ilgili durumu her gün değerlendirdiklerini belirterek "Sağlık sistemimize güvenimiz tam. Bu yüzden şu anda lig maçlarının ertelenmesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullanmıştı.
BATE Borisov - Rukh Brest (CANLI İZLE)
BATE Borisov - Rukh Brest ilk 11'ler:
BATE Borisov: Anton Chichkan, Aleksandar Filipovic, Boris Kopitovic, Egor Filipenko, Stanislav Dragun, Willum Willumsson, Zakhar Volkov, Dmitry Baga, Pavel Nekhajchik, Anton Saroka, Nemanja Milic
Rukh Brest: Aleksandr Nechaev, William, Vitali Gajduchik, Oleksiy Kovtun, Ilya Kolpachuk, Chidi Osuchukwu, Oleksandr Migunov, Denis Grechiho, Artem Kontsevoy, Vladislav Vassiljev,Artem Petrenko
Belarus’ta şu ana kadar 351 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Üçüncü hafta maçları yapılan Belarus Premier Lig’de 2020 sezonu, 19 Mart’ta başlamıştı.