basvuru.turkiye.gov.tr! edevlet bedava maske nasıl alınır? Maske dağıtımı ne zaman?
e-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Maske dağıtımı ne zaman? e-Devlet ücretsiz maske kimlere, kaç tane veriliyor? Corona Virüs'ün ülkemizde etkisini giderek artırmasıyla birlikte maskesiz çıkma yasağı geldi. Artık hiç bir market ve toplu ulaşım aracına maskesiz binilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararla dileyen ve başvurusun yapan her vatandaşa PTT kargo ile maske gönderimi yapılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü herkese maske dağıtımı yapılacak. Haftalık 5 maske verileceği açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından başvurular öncelikle ePTTavm üzerinden alındı ancak daha sonra yapılan açıklama göre edevlet üzerinden maske başvuruları yapılacak. Ancak sistem hala aktif hale gelmedi. Vatandaşlar E-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiremiyor. Peki, Başvuru Türkiye gov tr! Bedava maske nasıl alınır? Maske dağıtımı ne zaman? İşte bu soruların cevapları ve detaylar...
Ücretsiz maske ile ilgili gün itibariyle son dakika tedbirlerinin duyurulması sonrası gözler talep sayfasına çevrildi. Konuyla ilgili dün Bakanlıklar, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği açıklamalar yaptı. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamaların detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki merakla araştırılanÜcretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? 2020 Corona virüs (basvuru.turkiye.gov. tr) maske talebi başvuru formu sayfası! Kimlere nerede kaç tane verilecek?
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-Devlet'in internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.
Bu duyuru sonrası vatandaşlar 'e-Devlet cretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ücretsiz maske kimlere, kaç tane veriliyor?' sorularına yanıtını aramaya başladı.
e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri http://basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.
e-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
Ücretsiz maske temini için http://basvuru.turkiye.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.