Basur tıp dilinde hemoroid olarak bilinmektedir. Basur için ameliyatla tedavi olduğu gibi aynı zamanda alternatif olarak da tedavi yöntemleri mevcuttur. Basur tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır.

Basur nedir?

Basur makat bölgesinde genişlemiş olan damar yumruklarına denilmektedir. Hemoroid olarak da sıklıkla adlandırılmaktadır. Halk arasında mayasıl olarak da basurun tanımı adlandırılmaktadır. Makat bölgesinde damarlar şişer ve sarkar. Bu şekilde basur oluşumu meydana gelir. Basur iyice ilerledikten sonra şişen bu damarlar makattan dışarı da sarkabilmektedir. Dolayısıyla basur hem iç hem de dış olarak adlandırılabilir. Hemoroid yani basur 4 evreden oluşan bir hastalıktır. İlk evrede basur olan kişilerde makatta kanamalar ve kaşıntılar meydana gelir. Kimi zaman ise kanamalar damla şeklinde olabilmektedir.

İkinci evrede ise basur dışkı ile birlikte dışarı çıkar daha sonra içeri kendiliğinden girer. Bu basurun iyice ilerlediğine işarettir. Sondan bir evre olan yani üçünü evrede anüsden dışarı çıkar. Bu sırada içeri kendiliğinden girmez ve bu bölgede ödem oluşturabilirler. Ayrıca ağrı da gözlemlenmektedir. Son evrede ise hemoroid iyice kendini belli eder ve dışarı çıkar. Kişi otururken dahi ağrı hisseder ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Basur belirtileri nelerdir?

- Dışkı sırasında ağrı ve kanama meydana gelmesi

- Makat bölgesinde geçmeyen kaşıntı

- Dışkının düzensiz gelmesi

- Anüs deliğinde şişkinlik meydana gelmesi

- Anüs deliğinin kızarması

- Anüs de rektal kanama yani taze kanama meydana gelmesi

Basur tedavisi nasıl yapılır?

Basur tedavisinde en etkili tedavi basur ameliyatıdır. Basur ameliyatı ile birlikte hastanın bütün şikayetleri ortadan kalkar. Doktor tarafından anüs bölgesi temizlenir ve basurun neden olduğu damarların onarımı yapılır.

Ameliyattan önce ise bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi basur tedavisinde birincil olarak kullanılan yöntemdir. Eğer sürekli ishal ve kabızlık problemleri varsa bu sebeplerde basura neden olabileceğinden dolayı buna yönelik tedavi seçenekleri yapılır. İshal ve kabızlık önlendiği takdirde basur da tedavi edilmiş olur.

Hemoroid yani basur birinci ve ikinci evrede iken bazı basur kremleri ve ilaçları vardır. Basur ilaçları ve kremleri bu evrelerde kullanıldığında basur büyük ölçüde tedavi edilmiş olur. Üçüncü ve dördüncü evrede ise basur tedavisi için bu kremler yeterli olmayacaktır. Bu evrelerde ameliyatla tedavi gerçekleşir ve tedavi sağlanmış olur. Krem ile birlikte basur bölgesine masaj da yapılır. Masaj tedavide oldukça önemlidir. Hemoroidi büyük ölçüde geçirir.

Basur ameliyatı şart mı?

Basur ameliyatı şart olup olmadığı basurun hangi evrede olduğu tespit edilerek bilinebilir. Basur ilk ve ikinci evrede ameliyatsız bir şekilde tedavi edilir. Krem ve ilaç destekli masajlar ile birlikte basur tedavi edilir ve herhangi bir ameliyat şart değildir. Fakat üçüncü ve dördüncü evrede makattan çıkmış damarlar tedavi edilmesi için ameliyat şarttır. Bundan dolayı basur ameliyatı gerçekleşmesi gerekir. Basur ameliyatı kısa süren ve hızlı sonuç veren bir ameliyattır. Tedavi büyük ölçüde gerçekleşir ve hasta kısa süre içerisinde taburcu olur.

Tedavisi için bitkisel ve alternatif çözümler var mı?

Basur tedavisi için kullanılan bitkisel ve alternatif çözümler vardır. İlk olarak en bilinen bitkisel çözümlerden biri çobançantası kürüdür.

Çobançantası Kürü: Basurun bitkisel olarak tedavisinde kullanılan ilk yöntemlerden biridir. Hazırlanışı ise oldukça kolaydır. Çobançantası kürü için 4 tatlı kaşığı çobançantası ve 4 bardak soğuk su ile bu kürü hazırlayabiliyorsunuz. 4 bardak soğuk suyun içine çobançantası bitkisi kıyarak ilave edilir. Ardından bu suyun içerisinde 8 saat bekletilir. Sekiz saatten sonra karışım süzülür ve artık kür hazır hale gelir. Bu şekilde anüs bölgenize sürerek tedaviyi sağlayabilirsiniz.

Dereotu Kürü: Basura iyi gelen dereotu kürü hazırlanması için 1 tutam dereotu ve 1 bardak su gerekir. Ardından bu iki karışım karıştırılır. Dereotu parçalanır ve suyu çıkartılır. Bu şekilde anüs bölgesine sürülür.