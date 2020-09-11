Bastos yarışında Beşiktaş öne geçti

Beşiktaş'ın stoper transferi için bir iddiada İtalya'dan geldi. Beşiktaş'ın Lazio'dan ayrılması beklenen Angolalı stoper Bastos ile ilgilendiği öğrenildi. Bastos transferinde bir başka Süper Lig ekibi Başakşehir'in adı ön plana çıksa da İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaşımına göre Beşiktaş, Bastos transferinde yol aldı.

1991 doğumlu oyuncu geçen sezon Lazio forması altında 22 resmi maça çıktı ve 3 gol attı



