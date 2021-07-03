Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, 9-11 Temmuz’da Edirne’de düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için Korkuteli ilçesinde hazırlandığı kampı tamamladı.

Edirne’ye hareketinden önce son antrenman için kispetini giyen Okulu, Antalyalı pehlivanlarla Kırkpınar provasını yaptı.

Muratpaşa Belediyespor Kulübü Güreş Takımı ve Orhan Okulu’nun Antrenörü Kemal Yılmaz, geçen yıl yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle yağlı güreşlerin yapılmadığını ama buna rağmen 18 aydır düzenli olarak antrenmanları sürdürdüklerini kaydetti.

Okulu’nun performans olarak iyi bir seviyede olduğunu belirten Yılmaz, "Hedefimiz, 2015’te olduğu gibi Kırkpınar’dan altın kemeri Muratpaşa’ya, 2018’de olduğu gibi Antalya’ya getirmek, başkanımız Ümit Uysal ve Antalyalılara armağan etmek." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Okulu ise bu yıl güreş sezonuna iyi bir başlangıç yaptığını, önce Kumluca ardından Bursa’da düzenlenen güreşlerde altın kemer kazandığını bildirdi.

İki de iki yaparak, favori olarak Kırkpınar’a gideceğini belirten Okulu, "Hedefimiz altın kemeri Antalya’ya getirmek. Bu süreçte maddi, manevi bizi yalnız bırakmayan başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA