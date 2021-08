Başpehlivan Gürbüz, baba ocağında

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'ni ziyaret etti.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ve hafta sonu yapılan Feslikan Güreşlerinde finalde İsmail Koç'u yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde davul ve zurnayla karşılandı. Mahalle girişinde başpehlivan Ali Gürbüz için kurban kesildi. Davul zurna eşliğinde mahalle meydanına yürüyerek gelen Ali Gürbüz, hemşehrilerini selamladı.

Başpehlivan Ali Gürbüz, "Böyle güzel bir organizasyon hazırladığı, beni böyle karşıladığı için tüm köylülerime, tüm hemşerilerime çok teşekkürlerimi sunuyorum, gerçekten beni duygulandırdınız. Her zaman desteğinizi hissettiriyorsunuz bana, bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi babam bu topraklarda doğdu, büyüdü. Sımandır'a, Korkuteli'ne, Antalya'ya ilk altın kemeri getirdi. Ben de onun çıktığı yolda inşallah Antalya'ya ilk altın kemeri ebedi olarak getirmek için tüm çabamı vermekteyim. İnşallah önümüzdeki sene üçüncü yılımız olacak. Allah'ın izniyle seneye altın kemeri alıp bu kemeri tüm Antalya'ya, Korkuteli'ne sizlere hediye etmek istiyorum" dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit, "Tüm Türkiye'ye er meydanlarında örnek olan bir başpehlivanımız var. Kendisi ile Korkuteli olarak ne kadar gurur duysak azdır. Bizleri her alanda hem er meydanındaki başarıları hem de kişiliği, karakteri ve alçak gönüllüğü ile onore ediyor. Bizler kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz. Bizlere bu gururu yaşattığı için tüm Korkuteli adına kendisini yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ali Gürbüz karşılama

- Kurban kesimi

- Toplu olarak yürüyüş

- Konuşmalar

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)