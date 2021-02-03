Başpehlivan Ali Gürbüz: Takvimin açıklanmasını istiyoruz

Gürbüz, antrenman yaptığı Recep Gürbüz Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un tüm dünyadaki spor organizasyonlarını etkilediği gibi yağlı güreş organizasyonlarının da iptal edilmesine neden olduğunu hatırlattı.

Sağlığın her şeyden önce geldiğinin bilincinde ve farkında olduklarını dile getiren Gürbüz, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2020 yılında yapılamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yağlı güreşlerin geleceğinin belirsiz olmasına rağmen antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Gürbüz, "2021 yılında gerekli tedbirler alınarak, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda er meydanlarının yeniden pehlivanlarla şenlenmesini istiyoruz. Seyircisiz de olabilir pehlivanlar test yapılarak er meydanlarına da alınabilir. Biz yağlı güreşin takviminin açıklanmasını istiyoruz. Çünkü belirsizlik içerisinde hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanmak bizi çok zorluyor." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, ata sporu yağlı güreşin kesintiye uğramasının genç pehlivanların da ilgisini azaltabileceğini belirtti.

Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz ise ecdad yadigarı yağlı güreşi Türk halkının çok özlediğini ve bu yıl Kırkpınar'ın önlemlerle yapılması gerektiğini dile getirdi.

AA