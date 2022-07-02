Başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ile başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci tur müsabakalarında kurada eşleşti. Peşrev çekmelerinin ardından her iki başpehlivan da, kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. Normal sürenin dolmasının ardından puanlama sistemine geçildi. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede başpehlivan Yeşil Yeşil, ani atak yaparak Gürbüz’ü yendi. Başpehlivan Yeşil Yeşil ve sevenleri sevinç yaşarken, Gürbüz ise ebedi altın kemere veda etmenin hüznünü yaşadı. Gürbüz’ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

2019 ve 2021 yıllarında Kırkpınar şampiyonu olan Gürbüz, bu yıl da şampiyon olsaydı ebedi altın kemeri sahibi olacaktı.

Hüseyin Çanlı - Şener Urfa / EDİRNE (İHA)