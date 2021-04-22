Play-off’a kalma mücadelesi veren New York Knicks, sahasında Atlanta Hawks’ı 137-127 yenerek Doğu Konferansı’nda 4. sıraya yerleşti.

Üst üste 8. galibiyetini elde eden Knicks’te 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Julius Randle 40 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Derrick Rose ve Immanuel Quickley 20’şer sayılık katkı sağladı.

Sezonun 27. yenilgisini alan Hawks’ta Clint Capela’nın 25 sayı, 22 ribaunt, Trae Young’ın 20 sayı, 14 asist, Bogdan Bogdanovic’in ise 20 sayı, 6 ribauntu kazanmak için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 114-103

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 122-116

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-114

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 113-116

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 121-105

Houston Rockets-Utah Jazz: 89-112

New York Knicks-Atlanta Hawks: 137-127

San Antonio Spurs-Miami Heat: 87-107

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 127-117

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 105-106

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 128-125

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-105