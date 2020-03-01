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Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

01 Mart 2020, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)

Karayolları: Kübra Kegan, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Burcu Yüzgenç, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)

Setler: 20-25, 16-25, 8-25

Süre: 68 dakika (23, 23, 22)

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