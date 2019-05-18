Elazığspor’da 3 ayrılık

Spor Toto 1. Lig’den küme düşen ve önümüzdeki yıl kural gereği yabancı futbolcu oynatamayacak olan B.Elazığspor’da, karşılıklı görüşmeler sonucunda Bekamenga, Akakpo ve Camara ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Önümüzdeki günlerde bordo-beyazlı ekibin diğer yabancı futbolcularla da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması gerekiyor.

Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk, gerçekleştirdiği uzun görüşmeler sonucunda futbolcularımız Christian Bekamenga, Serge Akakpo ve Abel Issa Camara ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarımız ayrılmıştır. Başkanımız Selçuk Öztürk’ün gayretleri sonucunda futbolcularımızın sözleşme alacaklarından doğan ücretlerinden önemli ölçüde indirim yaptırılmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle kulübümüzün FIFA nezdinde ileri ki dönemlerde yaşayabileceği olumsuzlukların önüne geçilmiştir" denildi.