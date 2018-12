Ahmet Ağaoğlu iddialı: Rakipler kadar şansımız var!

Yayıncı kuruluşun programına katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı. Her takımın her takımı yenebildiği bir sezon yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, “Biz maç maç bakıyoruz. Yolun sonuna gelelim de o sene bu sene mi olacak, yoksa seneye mi olacak göreceğiz. Ne biz, ne hocamız böyle bir hedef koymadık. Göreve geldiğimizde sıkıntılı günlerden kurtulup zirveye oynama sözü verdik. Şampiyonluk için şu an sıralamada üstte bulunan 6-7 takımın ne kadar şansı varsa Trabzonspor’un da o kadar şansı var. VAR sistemi doğru kullanılsa 6 puan daha alırdık” dedi.

‘İsteyen varsa teklif iletir’

Para saçarak başarı gelmediğini belirten başkan, 35 milyon Euro’luk takım bütçesini 11 milyon Euro’ya düşürdüklerini belirtti. Ersun Yanal’a 12 milyon lira tazminat ödediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, “Ünal Karaman ayda 150 bin TL alıyor. 10 yıl çalışsa Ersun Yanal’ın aldığı tazminatı ancak kazanabilecek” ifadesini kullandı. Ali Koç’un Trabzon’da maç izlemeye gelmesini değerlendiren Ağaoğlu, “Semtte otelde kaldı, öğle ve akşam yemeğini yedi. Önceki dönemde maçı yarıda kesmek isteyenler vardı” dedi. Bir süre önce kadro dışı bırakılan kaleci Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz konusuna da değinen başkan şöyle konuştu: İkisi de süresiz kadro dışı. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon Euro. Ocak ayına kadar o paralar ödenir. İki oyuncuyu isteyen varsa teklifini Trabzonspor’a iletir.