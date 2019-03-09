Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde İspanya temsilcisi Baskonia, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

2019 Final Four'una ev sahipliği yapacak Baskonia, Play-Off yarışında iddialı olmak adına Khimki Moskova karşısında da hata yapmadı ve karşılaşmadan 104-86'lık skorla galip ayrıldı.

Baskonia, üst üste 6. iç saha galibiyetini elde ederken son 8 maçta sadece 2 deplasman mücadelesinde mağlup oldu. Perasovic'in göreve gelmesinden bu yana büyük çıkış yakalayan ev sahibi ekip, toplamda da 25. maçındaki 13. galibiyetini aldı.

Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Khimki Moskova ise 25. maçında 16. kez kaybetti.

Baskonia'da Vincent Poirier 18 sayı, 11 ribaunt ile öne çıkarken Johannes Voigtmann da 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist yaparak triple double sınırındaki performansıyla yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte ayrıca Matt Janning ve Shavon Shields de 13'er sayıyla maçı tamamladılar.

Khimki'de Malcolm Thomas 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tony Crocker 18 sayı, takımın yıldızı Alexey Shved de 15 sayı, 8 asistle oynadı.